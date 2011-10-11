Добрый день! Есть партнёрская программа (крупный агрегатор платежей по развлекательным веб-сайтам), нужен новый дизайн главной страницы (промо страницы или иначе страницы входа). Элементов на этой промо странице очень мало, ...
Дизайн проект для vzstudio.art
Требуется сделать дизайн главной страницы для сайта службы такси Браво.
Можно что-то наподобии http://optima.fm/ (не обязательно)
Дизайн в виде
- шапка высотой не более 400px
- основное меню, туда должно влезть не менее 7 пунктов - Тарифы,
Вакансии, VIP, Услуги, Грузоперевозки, О компании, Полезное. Можно
сверху, как в примере, можно сбоку
- 3х блочный контент - слева\справа разная информация(телефоны, цены,
скидки, , по центру основной контент
- футер с картинкой по принципу optima.fm и дублированием основного меню.
Блоки слева\справа
- контактные телефоны - 3\4 телефона
- таблица тарифоф (до 5 км - 25 грн, от 5 км - 25грн + 2 грн\км, за
городом - 3 грн\км, услуга драйвер - хх грн час"
- Новости (5 новостей\ссылок - дата, заголовок в 2-3 строки)
Центральный блок должен состоять из нескольких разделенных новостей, в
каждой новости Картинка, заголовок, текст. новости для простоты можно
сделать одинаковые.
Выбранный исполнитель
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