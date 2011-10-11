Дизайн проект для vzstudio.art

Требуется сделать дизайн главной страницы для сайта службы такси Браво.

Можно что-то наподобии http://optima.fm/ (не обязательно)

Дизайн в виде

- шапка высотой не более 400px

- основное меню, туда должно влезть не менее 7 пунктов - Тарифы,

Вакансии, VIP, Услуги, Грузоперевозки, О компании, Полезное. Можно

сверху, как в примере, можно сбоку

- 3х блочный контент - слева\справа разная информация(телефоны, цены,

скидки, , по центру основной контент

- футер с картинкой по принципу optima.fm и дублированием основного меню.

Блоки слева\справа

- контактные телефоны - 3\4 телефона

- таблица тарифоф (до 5 км - 25 грн, от 5 км - 25грн + 2 грн\км, за

городом - 3 грн\км, услуга драйвер - хх грн час"

- Новости (5 новостей\ссылок - дата, заголовок в 2-3 строки)

Центральный блок должен состоять из нескольких разделенных новостей, в

каждой новости Картинка, заголовок, текст. новости для простоты можно

сделать одинаковые.