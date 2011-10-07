Оформление группы ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок146 просмотров

Необходимо качественно оформить группу.

На подобии сайта компании.

С описанием и ценами за услуги ( через ссылки )

14 лет назад
Karica1234
Карина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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