Добрый день. Требуется создать шаблон для Drupal7. Сайт, который нравится http://agatrt.ru/. Особое внимание требуется уделить прокручивающемуся меню. Этот элемент обязателен, реализация на javascript(flash не предлагать). Просьба оценить по времени и стоимости.
Оформление группы ВКонтакте
Необходимо качественно оформить группу.
На подобии сайта компании.
С описанием и ценами за услуги ( через ссылки )
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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