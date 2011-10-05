Шаблон такой: Что мы хотим увидеть в шапке: - шапка должна быть на флеше - Шапка должна быть на весь экран не зависимо от разрешения. - ...
Нужен редизайн
Требуется редизайн dalsibles.ru Дизайн должен быть красивый и модный, резиновый, текст должен быть на ширину экрана, не так как сейчас полоской, каждый раздел должен содержать свое фото как сейчас, структура раздела прежняя, в качестве фона использовать картинку, файл которой прилагаю. Дизайн должен быть профессиональным. прошу обращается людям со вкусом. оплата по факту 1 т.р. Стучите в аську!
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