Нужен редизайн

Требуется редизайн dalsibles.ru Дизайн должен быть красивый и модный, резиновый, текст должен быть на ширину экрана, не так как сейчас полоской, каждый раздел должен содержать свое фото как сейчас, структура раздела прежняя, в качестве фона использовать картинку, файл которой прилагаю. Дизайн должен быть профессиональным. прошу обращается людям со вкусом. оплата по факту 1 т.р. Стучите в аську!