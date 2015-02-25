Небольшая доработка дизайна

Приятно сотрудничать с таким человеком, понятно объяснил что нужно заказчику, а также вошел в мое положение, у меня сгорела мать на компе, поэтому исходник был выслан на день позже, хотя дизайн был уже утвержден. Спасибо за понимание, буду продолжать сотрудничество!