Небольшая доработка дизайна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок232 просмотра

Пациент: http://vikarm.ru

Нужно предложить что-то креативное на основе этого дизайна.

Разные главная и внутренняя http://vikarm.ru/modelnaya-obuv.html

Левый блок (лого, меню, логин и т.д.) не трогаем. Меняем правый блок.

Нравится, как выглядит http://sateg.ru

Нужно что-то подобное.

Icq: 97-22-11

14 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kris_stinka
Кристина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Отлично сработались. Рекомендую
Приятно сотрудничать с таким человеком, понятно объяснил что нужно заказчику, а также вошел в мое положение, у меня сгорела мать на компе, поэтому исходник был выслан на день позже, хотя дизайн был уже утвержден. Спасибо за понимание, буду продолжать сотрудничество!

Заявки фрилансеров

kris_stinka
Кристина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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