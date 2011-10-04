Дизайн сайта спортивной тематики

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка388 просмотров

Приветствую! Требуются умелые руки и богатая фантазия для создания дизайна сайта который бы впечатлял с первого раза!

Интересует именно эффектный дизайн! Соответственно после проделанной работы, можно будет разговаривать о дальнейшем сотрудничестве!

P.S. Просьба обращаться людей знающих своё дело!

14 лет назад
Tiptopoff
Евгений 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$500
30 дней

Заявки фрилансеров

Safronova
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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