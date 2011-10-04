Требуется дизайн сайта + верстка

Добрый день, уважаемые Веблансеры !

Требуется создание красивого, приятного, лаконичного и грамотного дизайна (чтобы клиенты моего сайта пис*ли кипятком !).

Сразу скажу, исполнители которые не уверены в своих силах,

лучше давайте сразу не будем тратить не свое, не моё время !

Тематика сайта:

Сервис массовой отправки смс.

Направленность и структура дизайна должна быть спокойной и сильно не напрягающей (как Инь-Янь)

Текст должен быть читабельным, размещение на сайте информационных блоков, должно сопровождаться, понятными иконками,

либо аналогичной заливкой.

Сайты конкуренты:

http://iqsms.ru - обратите на него внимание

http://www.sms-uslugi.ru/

http://www.smsintel.ru/

http://smsc.ru/

На будущее:

Потребуются грамотные копирайтера статей именно по этой тематике !

С уважением, Артур Иванович.