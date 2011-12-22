Необходимо создать группу вконтакте (без приглашений). Особенности проекта: 1) умение сделать хороший дизайн (не просто накрутить структуру а создать в соответствие с дизайном сайта), 2) грамотные консультации по структуре группы (какой вид ...
Создать шаблон темы для WordPressa
Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта.
Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress.
Если есть такая специализация - то и собрать и настроить все это добро на хостинге клиента.
Рассматриваю предложения с ценой, опытом и портфолио.
Предпочтение - умельцам из Украины.
Основные разделы (шаблоны): О компании (5 статических страниц), Услуги (описание 5-6 услуг), Каталог продукции (категории, производители, 2-3 фото товара, описание, без сравнений, и прочей сложности), Частые вопросы (статика, добавляются из админки), Новости, Акции, Отзывы (как и ЧаВо), Контакты.
Указывайте стоимость, сроки и гарантии.
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