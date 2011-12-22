Создать шаблон темы для WordPressa

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок324 просмотра

Есть разработанные дизайны для главной страницы и нескольких внутренних страниц сайта.

Нужно на их базе доработать все остальные страницы и сделать полноценную тему для установки на wordpress.

Если есть такая специализация - то и собрать и настроить все это добро на хостинге клиента.

Рассматриваю предложения с ценой, опытом и портфолио.

Предпочтение - умельцам из Украины.

Основные разделы (шаблоны): О компании (5 статических страниц), Услуги (описание 5-6 услуг), Каталог продукции (категории, производители, 2-3 фото товара, описание, без сравнений, и прочей сложности), Частые вопросы (статика, добавляются из админки), Новости, Акции, Отзывы (как и ЧаВо), Контакты.

Указывайте стоимость, сроки и гарантии.

WordPress
14 лет назад
Anna_Su
49 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$150
5 дней
Человеческое спасибо Станиславу за качественную работу. Проект оказался несколько сложнее, чем ожидалось, и в процессе претерпел несколько существенных корректировок и дорабатывался, что называется "на ходу". Тем не менее Станислав с готовностью шел на контакт и достойно справился с работой. Что очень приятно порадовало - всегда был на связи и оперативно решал возникающие вопросы. Особенная благодарность за терпение, и тщательность в работе. Будем обращаться еще!

Заявки фрилансеров

Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
14 лет назад

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