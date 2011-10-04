Сделать клон сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок286 просмотров

http://www.garant-migracia.ru/price.html

вот оригинал. нужен клон 1 к 1

Joomla
14 лет назад
ultrafiolet
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$70
2 дня
Спасибо за проект, доволен сотрудничеством, своевременная оплата, буду рад новым проектам!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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