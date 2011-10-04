Здравствуйте. Нужен дизайн строительной компании. Краткое ТЗ в приложении. Указывайте стоимость, срок и примеры Ваших работ.
Дизайн сайта строительной компании
Необходимо разработать дизайн сайта строительной компании (малоэтажное строительство: коттеджи, таунхаусы).
В качестве исполнителей хотел бы видеть людей с хорошим портфолио и отзывами на этом сайте.
Заявки фрилансеров
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