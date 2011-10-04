Дизайн сайта строительной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки295 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта строительной компании (малоэтажное строительство: коттеджи, таунхаусы).

В качестве исполнителей хотел бы видеть людей с хорошим портфолио и отзывами на этом сайте.

14 лет назад
eserje
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров