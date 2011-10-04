Шапка для сайта

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Закрыт24 заявки257 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать шапку для блога, которая включает в себя название блога и картинку. Тематика блога по ссылке http://ostorozhno-eda.ru/ Картинки типа тарелки с едой не нужны, это не кулинарный сайт.

Возможна предоплата 50%.

Пожалуйста, укажите сроки и стоимость работы.

14 лет назад
Inga_Suvorova
Инга 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров