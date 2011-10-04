Сайт на подобии ayak.ru. Сейчас нужна только главная страница. Бюджет 3000р, оплата через ЯД. UPD: Оставляйте, пожалуйста, заявки в проекте, не надо писать в скайп и личку, я сам свяжусь с ...
Шапка для сайта
Добрый день!
Необходимо разработать шапку для блога, которая включает в себя название блога и картинку. Тематика блога по ссылке http://ostorozhno-eda.ru/ Картинки типа тарелки с едой не нужны, это не кулинарный сайт.
Возможна предоплата 50%.
Пожалуйста, укажите сроки и стоимость работы.
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