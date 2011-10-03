Дизайн для сайта на тему заказ-тортов

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Закрыт45 заявок379 просмотров

Здравствуйте, есть логотип, нужно немного отталкиваясь от цветовой гаммы логотипа нарисовать дизайн для сайта на тему "заказ тортов".

Пожалуйста указывайте цену за главную страницу.

А в комментариях за внутр. стр.

14 лет назад
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Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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