Редизайн текстовой страницы

нужен шаблон главной страницы для одностраничного сайта про некую букмекерскую контору.

пример: www.bk-leon.ru, надо как-то по другому, чтобы выглядело красиво.

шапка не нужна, ее заменить баннер, потом ниже текст.

как видите текст разбит на озаглавленные блоки, вот с ними думаю, прежде всего, и надо поработать - фон, заголовки, рамки, сделать 2 колонки, картинок каких-то добавить.

ширина как на примере, можно увеличить, но тогда надо как-то баннер пристроить (размер то фиксированный)

только чистый понятный html без лишнего кода

сразу указывайте минимальную цену, это сателлит, таков и бюджет