дизайн делается под домен оn-linе.pro надо "обыграть" , чтобы посетитель запомнил, что зона pro (для профессионалов))) Возможно верстка и под ключ, оговаривается отдельно, движок желательно на джумле. Пример не идеальный,http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29572&pr_code=64Rt5094d6JXYd8oZ2l598b136D5u5 но бинокль, надо использовать))), но ...
Редизайн текстовой страницы
нужен шаблон главной страницы для одностраничного сайта про некую букмекерскую контору.
пример: www.bk-leon.ru, надо как-то по другому, чтобы выглядело красиво.
шапка не нужна, ее заменить баннер, потом ниже текст.
как видите текст разбит на озаглавленные блоки, вот с ними думаю, прежде всего, и надо поработать - фон, заголовки, рамки, сделать 2 колонки, картинок каких-то добавить.
ширина как на примере, можно увеличить, но тогда надо как-то баннер пристроить (размер то фиксированный)
только чистый понятный html без лишнего кода
сразу указывайте минимальную цену, это сателлит, таков и бюджет
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Выполнить дизайн и верстку для интернет-магазина. Требуется также дизайн визитки.Завершен14 лет назад
Есть сайт www.almazfrank.ru Нужен качественный редизайн данного сайта. Единственное что старое возможно останется это логотип. Жду Ваших предложений!Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать страницу с версткой для заполнения заявки. прикреплен файл,в котором уже сделаны наброски. что требуется: продумать цвет фона и текста создать графы для заявки,найти две картинки и сделать верстку. картинки ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени. Работы минимум, как и знания языка программирования. Дизайны в РБК конструкторе только свои. Вот хотелось бы чуть его улучшить и доработать. Работы мало и не сложная, так что БЮДЖЕТ ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
доработать картинку в шапке + 3 иконкиЗакрыт14 лет назад
Кто может придумать и сделать дизайн сайта (только вёрстка) в минималистичном стиле. Очень нравится стиль сайта http://potochka.ru я думаю можно от этого отталкиваться.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать две страницы сайта дополнительно к имеющимся, на основе готового дизайна. Исходники будут предоставлены. Содержание (таблицы) во вложении. Шапка и вертикальное меню берутся с исходника, нужно разместить содержимое вложенных файлов на страницах. ...Закрыт14 лет назад
Нужен красивый дизайн для интернет магазина. Возможно с последующей верской для Joomla. Дизайн должен учитывать когнитивные особенности, содержать дизайн главной страницы, страницы отображения категории (browse) и карточки товара (flypage).Завершен14 лет назад
- $420
Требуется дизайн для сайта по продаже мебели для ванной комнаты. По разделам для сайта можно всё взять от сюда bricklaer ru. Дизайн, который имеем сейчас не подходит, так как тёмный, хотим видеть светлый приятный дизайн, ...Дизайн сайтов69 заявокЗакрыт14 лет назад