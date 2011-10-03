Дизайн РБК конструктора

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Доброго времени.

Работы минимум, как и знания языка программирования.

Дизайны в РБК конструкторе только свои.

Вот хотелось бы чуть его улучшить и доработать.

Работы мало и не сложная, так что БЮДЖЕТ МИНИМУМ.

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14 лет назад
xaiam
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров

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