Для создания портала- магазина подарков ищется дизайнер предложения + портфель виртуальный заказ – невозможен! необходимо временное присутствие исполнителя в офисе для взаимопонимания! (москва) в идеале нужен neimanmarcus в современном исполнении. всем ...
Сайт по доставке товаров + интегр. магазина
Доброго времени суток.
Есть две задачи. Но к решению второй задачи можно будет приступать только после того как будет выполнена и "обкатана" первая. Нужны будут два скрипта.
Подробнее:
Первый скрипт по доставке доставке товаров из разных магазинов. Смысл следующий:
- клиент находит какие-то товары в разных интернет (и не интернет) магазинах. Эти магазины не осуществляет доставку к клиенту. Клиент даёт нам деньги и поручает нам купить и доставить товар. Мы покупаем, доставляем, за что берём в одних случаях свой процент (от стоимости товара), в других фиксированную оплату.
Скрипт должен иметь две стороны - клиентскую и админску.
Со стороны клиента он имеет возможность:
- зарегистрироваться как клиент в системе (с вводом своих данных, ника, назначением пароля)
- сделать заказ (ввести ссылки артиклей, указать количество, цену которую он видит у продавца, параметры (цвет, размер) и т.д.)
- имеет возможность сообщить об оплате (например ввести сумму которую он оплатил, выбрать способ (из заданных заранее способов), выбрать валюту (например рубли доллары, тугрики и т.д. (из заданных заранее)
- написать вопрос (через контактную форму)
- видеть свои заказы, статусы по товарам, свои оплаты и движение денег (сколько должен, какой остаток и т.д.)
Со стороны админки:
- нужно просмтаривать заказы клиентов, править, подтверждать их принятие, изменять статусы
- нужно вести учёт по деньгам. Приход, расход, остаток по деньгам клиента. Скрипт должен считать деньги - приход от клиента, наш процент, учёт скидок на наши услуги, оплата за пересылку, остаток и т.д.
- разные сортировки заказов по магазинам по магазинам (например в этом магазине надо купить для разных клиентов то-то то-то и то-то
- нужно переформировывать заказы клиента. То есть человек, к примеру, заказал из 5ти разных магазинов. На момент отправки курьером к нему заказа, товары доставлены для него пока только из трёх магазинов. Этими тремя готовыми товарами формируется первый заказ, остальные два артикля переходят во второй заказ.
- нужно менять статусы по товарам (заказан, получен на склад, отправлен кулиенту, получен клиентом и т.д.)
- в цепочке между клиентом и нами есть курьер, который тоже получает от нас свой процент. Он же получает деньги от клиента. Нужно в расчётах вести учёт денег, полученных от курьера, вычет его процента (тонкости уже определены, нужно только реализовать)
и т.д.
Что-то похожее есть здесь: zakaztovarov.net
Вторым этапом является наш интернет магазин, который будет взимодействовать (интегрироаться) с первым скриптом. То есть клиенты будут покупать так же товары и в нашем магазине, учёт по которым (а так же по оплатам, статусам заказов и т.д.) будет попадать в первый скрипт. То есть клиент сможет получать товары, купленные как у кого-то, так и у нас.
Второй этап будет вводится после готовности и запуска в работу первого, но при создании первого нужно помнить о том, что нужно будет прикручивать и второй. Магазин по-новой писать конечно же не нужно, можно взять и готовый, но дорабатывать в соответствии с нашими задачами прийдётся. Хорошо бы если это был XTC (так как с ними уже имели дело, более-менее знаем), но можно и другой.
И первый и второй этап подразумевает полную готовность - скрипты, дизайн и т.д.
В общем, ожидается от Вас предложение способов и условий решения (срок выполнения первой задачи, пути решения второй, размеры оплат (раздельно за первый, второй и вместе).
Возможно, Вы предложите выполнение этой задачи наоборот - магазин + расширение его возможностей в разрезе доставки товаров из другиз магазинов. Но тогда всё равно нужно решать задачи, описанные для первой части.
Способ оплаты в зависимости от страны где находится исполнитель (электронные, банковский перевод, пополнение карточки, Western Union).
Работу можно выполнять на нашем хостинге. Если Вы боитесь что "не оплатят", выполняйте у себя.
Аванса не будет. Во всяком случае пока мы не увидим, что работа делается нормально и в правильном направлении. Полный расчёт только по завершению работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Уважаемы фрилансеры! Готовый дизайн сайта есть, нужно лишь дополнить. Нарисовать дизайн страницы каталога и товара, с учетом пожеланий: на сайте amf.ru сделано очень интересно : 1. картинки все одного размера и ...Завершен14 лет назад
Нужен дизайн сайта, сайт будет о фильме. Нужно нарисовать в 2х видах, реальность и сказка. Кандидатам все подробности распишу. Кто готов?! Пишите. По оплате. нарисовали, внесли правки, оплатил ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен шаблон, на игровую тематику, для DLE требуемый функционал: видео, картинки, рейтинги Примеры: прикреплены основная задача, чтобы не было на главной странице, длинной полосы ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, требуется создать дизайн сайта фотостудии есть логотип есть фотографии есть примерное ТЗДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется три предварительных варианта дизайна сайта с последующим выбором и доработкой одного. Пример: http://www.conveer.ru/ http://www.conveermash.ru/ http://dobron.ru/catalog/mehanoobrabotka/lentransport/ Один вариант должен быть лёгкий и минималистичный. К примеру, как данный Веблансер. ...Завершен14 лет назад
- $30
Нужно создать дизайн для кино сайта, с 3D графикой.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $23
Макет сделали но он отличается от задания. Надо точно сделать так как указано в макете на jpeg. Т.е. поправить готовый макет задание - чтобы была точная копия от ...Завершен14 лет назад
Требуется сделать дизайн для этого блога: http://growlider.ru/. Тема блога: лидерство, эффективность, развитие личности. Дизайн нужен простой, но со вкусом. Дизайн делается под wordpress. Пример и функциональность как тут http://oputeshestviyah.ru/. Берем структуру (расположение) ...Завершен14 лет назад
Нужен несложный, но качественный дизайн одной страницы, т.з имеетсяДизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад