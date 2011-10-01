Сайт по доставке товаров + интегр. магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки208 просмотров

Доброго времени суток.

Есть две задачи. Но к решению второй задачи можно будет приступать только после того как будет выполнена и "обкатана" первая. Нужны будут два скрипта.

Подробнее:

Первый скрипт по доставке доставке товаров из разных магазинов. Смысл следующий:

- клиент находит какие-то товары в разных интернет (и не интернет) магазинах. Эти магазины не осуществляет доставку к клиенту. Клиент даёт нам деньги и поручает нам купить и доставить товар. Мы покупаем, доставляем, за что берём в одних случаях свой процент (от стоимости товара), в других фиксированную оплату.

Скрипт должен иметь две стороны - клиентскую и админску.

Со стороны клиента он имеет возможность:

- зарегистрироваться как клиент в системе (с вводом своих данных, ника, назначением пароля)

- сделать заказ (ввести ссылки артиклей, указать количество, цену которую он видит у продавца, параметры (цвет, размер) и т.д.)

- имеет возможность сообщить об оплате (например ввести сумму которую он оплатил, выбрать способ (из заданных заранее способов), выбрать валюту (например рубли доллары, тугрики и т.д. (из заданных заранее)

- написать вопрос (через контактную форму)

- видеть свои заказы, статусы по товарам, свои оплаты и движение денег (сколько должен, какой остаток и т.д.)

Со стороны админки:

- нужно просмтаривать заказы клиентов, править, подтверждать их принятие, изменять статусы

- нужно вести учёт по деньгам. Приход, расход, остаток по деньгам клиента. Скрипт должен считать деньги - приход от клиента, наш процент, учёт скидок на наши услуги, оплата за пересылку, остаток и т.д.

- разные сортировки заказов по магазинам по магазинам (например в этом магазине надо купить для разных клиентов то-то то-то и то-то

- нужно переформировывать заказы клиента. То есть человек, к примеру, заказал из 5ти разных магазинов. На момент отправки курьером к нему заказа, товары доставлены для него пока только из трёх магазинов. Этими тремя готовыми товарами формируется первый заказ, остальные два артикля переходят во второй заказ.

- нужно менять статусы по товарам (заказан, получен на склад, отправлен кулиенту, получен клиентом и т.д.)

- в цепочке между клиентом и нами есть курьер, который тоже получает от нас свой процент. Он же получает деньги от клиента. Нужно в расчётах вести учёт денег, полученных от курьера, вычет его процента (тонкости уже определены, нужно только реализовать)

и т.д.

Что-то похожее есть здесь: zakaztovarov.net

Вторым этапом является наш интернет магазин, который будет взимодействовать (интегрироаться) с первым скриптом. То есть клиенты будут покупать так же товары и в нашем магазине, учёт по которым (а так же по оплатам, статусам заказов и т.д.) будет попадать в первый скрипт. То есть клиент сможет получать товары, купленные как у кого-то, так и у нас.

Второй этап будет вводится после готовности и запуска в работу первого, но при создании первого нужно помнить о том, что нужно будет прикручивать и второй. Магазин по-новой писать конечно же не нужно, можно взять и готовый, но дорабатывать в соответствии с нашими задачами прийдётся. Хорошо бы если это был XTC (так как с ними уже имели дело, более-менее знаем), но можно и другой.

И первый и второй этап подразумевает полную готовность - скрипты, дизайн и т.д.

В общем, ожидается от Вас предложение способов и условий решения (срок выполнения первой задачи, пути решения второй, размеры оплат (раздельно за первый, второй и вместе).

Возможно, Вы предложите выполнение этой задачи наоборот - магазин + расширение его возможностей в разрезе доставки товаров из другиз магазинов. Но тогда всё равно нужно решать задачи, описанные для первой части.

Способ оплаты в зависимости от страны где находится исполнитель (электронные, банковский перевод, пополнение карточки, Western Union).

Работу можно выполнять на нашем хостинге. Если Вы боитесь что "не оплатят", выполняйте у себя.

Аванса не будет. Во всяком случае пока мы не увидим, что работа делается нормально и в правильном направлении. Полный расчёт только по завершению работы.

14 лет назад
NikoM
56 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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