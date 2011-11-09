Собственно требуется дизайн фирмы по продаже фильтров для воды. чистый ,лёгкий, экологичный, свежий необходимо отрисовать: - главная - страница каталога - страница товара - страница с фильтром ...
Дизайн сайта машиностроительного завода
Требуется три предварительных варианта дизайна сайта с последующим выбором и доработкой одного.
Пример:
http://dobron.ru/catalog/mehanoobrabotka/lentransport/
Один вариант должен быть лёгкий и минималистичный. К примеру, как данный Веблансер. Или как новая Windows 8.
Два варианта более консервативные, на усмотрение дизайнера.
Основные требования:
Копроративные цвета: 10, 90, 220; 240, 130, 10.
Структура:
Вертикальное меню с гибким списком пунтов. Для наглядности сделать следующие:
Главная
Продукция
Гарантия
О заводе
Заказчики
Новости
Карта сайта
Под шапкой и меню тело с тремя частями: слева ещё одно меню.
Конвейер ленточный стационарный
Конвейер ленточный катучий
Конвейер ленточный передвижной
Конвейер винтовой
Конвейер ленточный телескопический
Конвейер скребковый
Ковшовые элеваторы
Под ним 5 анонсов новостей. В макете достаточно Lorem Ipsum.
Центральная часть - содержательная, тоже в макете lorem ipsum.
Правый столбец:
Блок "Отзывы клиентов"
Под ним форма заказа:
Выпадающее меню (дублирует меню продукции слева), под ним кнопка "Заказать".
В подвале стандартная рыба с контактами и прочим.
На выходе:
3 макета в растре. Один выбирается, далее дорабатывается и заказчик (я) получает psd со слоями.
Срок для трех макетов - воскресенье, 02.10.2011, 23:00 МСК. По сути, срок получится в районе 14ти часов. Не все согласятся на такое, понимаю. Такие дела, пропал дизайнер и сильно подвёл. Как бы то ни было, макеты простые, бюджетные, без излишеств с торжеством содержания и функционала над формой, для опытного дизайнера не составит никакого труда - посему срок считаю выполнимым. Срок доработки уже гореть не будет.
Отвечу заинтересованным лицам в районе 6:00 утра МСК.
Жду предложений!
Выбранный исполнитель
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