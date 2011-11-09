Дизайн сайта машиностроительного завода

Требуется три предварительных варианта дизайна сайта с последующим выбором и доработкой одного.

Пример:

http://www.conveer.ru/

http://www.conveermash.ru/

http://dobron.ru/catalog/mehanoobrabotka/lentransport/

Один вариант должен быть лёгкий и минималистичный. К примеру, как данный Веблансер. Или как новая Windows 8.

Два варианта более консервативные, на усмотрение дизайнера.

Основные требования:

Копроративные цвета: 10, 90, 220; 240, 130, 10.

Структура:

Вертикальное меню с гибким списком пунтов. Для наглядности сделать следующие:

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Под шапкой и меню тело с тремя частями: слева ещё одно меню.

Конвейер ленточный стационарный

Конвейер ленточный катучий

Конвейер ленточный передвижной

Конвейер винтовой

Конвейер ленточный телескопический

Конвейер скребковый

Ковшовые элеваторы

Под ним 5 анонсов новостей. В макете достаточно Lorem Ipsum.

Центральная часть - содержательная, тоже в макете lorem ipsum.

Правый столбец:

Блок "Отзывы клиентов"

Под ним форма заказа:

Выпадающее меню (дублирует меню продукции слева), под ним кнопка "Заказать".

В подвале стандартная рыба с контактами и прочим.

На выходе:

3 макета в растре. Один выбирается, далее дорабатывается и заказчик (я) получает psd со слоями.

Срок для трех макетов - воскресенье, 02.10.2011, 23:00 МСК. По сути, срок получится в районе 14ти часов. Не все согласятся на такое, понимаю. Такие дела, пропал дизайнер и сильно подвёл. Как бы то ни было, макеты простые, бюджетные, без излишеств с торжеством содержания и функционала над формой, для опытного дизайнера не составит никакого труда - посему срок считаю выполнимым. Срок доработки уже гореть не будет.

Отвечу заинтересованным лицам в районе 6:00 утра МСК.

Жду предложений!