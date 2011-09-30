Внесение изменений в готовый макет

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок174 просмотра

Есть готовый макет главной страницы сайта, макет хорошего качества, но как две капли воды похожий на образец предоставленный предыдущему разработчику в качестве примера.

Необходимо внести изменения с целью устранить существующую схожесть.

Предпочтение дизайнерам имеющим работы в стиле оформления WEB 2.0

14 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mrVados
Влад 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Было приятно работать с этим человеком!Хороший заказчик, своевременная оплата! Всем советую! +10

Заявки фрилансеров

mrVados
Влад 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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