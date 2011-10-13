Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта компании. В меру минималистичный, лаконичный, с чувством стиля и «холодной дороговизны». Компания занимается маркетинговыми исследованиями. Логотип есть. Все подробности с выбранным исполнителем. Ожидаю ...
Необходим дизайн для сайта подарков
Дизайн должен быть простым, ненасыщенным, минималистичным и элегантным.
В первой версии сайт представляет из себя одну страницу с одной ссылкой (на Paypal). Дизайн должен сразу производить впечатление.
Тематика - подарки на свадьбу, дни рождения и прочее.
Цвета - красный, белый, черный и оттенки.
Очень желательно:
1. опыт дизайна в этой тематики (нужны работы в портфолио, либо, если их там нет - ссылки или скриншоты на почту).
2. умение наполнять смыслом дизайн в том случае когда функциональность отсутствует и страница содержит минимум текста.
Присылайте ссылки на портфолио и примерную оценку на работу.
Выбранный исполнитель
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