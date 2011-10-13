Необходим дизайн для сайта подарков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок326 просмотров

Дизайн должен быть простым, ненасыщенным, минималистичным и элегантным.

В первой версии сайт представляет из себя одну страницу с одной ссылкой (на Paypal). Дизайн должен сразу производить впечатление.

Тематика - подарки на свадьбу, дни рождения и прочее.

Цвета - красный, белый, черный и оттенки.

Очень желательно:

1. опыт дизайна в этой тематики (нужны работы в портфолио, либо, если их там нет - ссылки или скриншоты на почту).

2. умение наполнять смыслом дизайн в том случае когда функциональность отсутствует и страница содержит минимум текста.

Присылайте ссылки на портфолио и примерную оценку на работу.

14 лет назад
idn
Wozowoy 
53 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$250
3 дня
Очень понравился стиль работы Ирины. Оперативность, качество, точное следование пожеланиям заказчика -- это все про нее. Ирина, спасибо! Теперь мы знаем, кому будем отдавать будущие задачи по дизайну!
Мне понравился данный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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