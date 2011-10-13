Необходим дизайн для сайта подарков

Дизайн должен быть простым, ненасыщенным, минималистичным и элегантным.

В первой версии сайт представляет из себя одну страницу с одной ссылкой (на Paypal). Дизайн должен сразу производить впечатление.

Тематика - подарки на свадьбу, дни рождения и прочее.

Цвета - красный, белый, черный и оттенки.

Очень желательно:

1. опыт дизайна в этой тематики (нужны работы в портфолио, либо, если их там нет - ссылки или скриншоты на почту).

2. умение наполнять смыслом дизайн в том случае когда функциональность отсутствует и страница содержит минимум текста.

Присылайте ссылки на портфолио и примерную оценку на работу.