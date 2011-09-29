Online анкета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок203 просмотра

Разработать дизайн для online анкет и сверстать.

Дизайн максимально простой, легкий, по шаблону и цветам сisсo.сom.

Списки вопросов в приложении.

Верстка кросс-браузерная, IE6.

Пишите, пожалуйста, сразу срок и стоимость.

14 лет назад
akravchenko
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн танцевального сайта

    Имеется полностью рабочий сайт http://dancedb.ru Необходимо разработать оригинальный PSD макет (вёрстка не нужна) дизайна, который возможно применить для всех страниц (сейчас на сайте нет и следа дизайнерской идеи, всё сделано программистами). Основная аудитория ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта на ДЛЕ

    $70

    Есть проект финансово аналитической тематики. Движок ДЛЕ 8.0. Ищем исполнителя который сможет привести вид проекта к новостному порталу. Сейчас он грубо говоря лишь отдаленно напоминает портал новостной тематики. Желательно чтобы у того кто будет ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина + лого

    $500

    Заинтересованы в качественном дизайне интернет-магазина бытовой техники и создании логотипа. Аскетичный, грамотный, коммерческий дизайн приветствуется. Примеры дизайнов: http://rozetka.com.ua http://www.5ok.com.ua (в данный момент можно рассматривать только как пример диза лого) http://www.mvideo.ru

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Нужен красивый, не дорогой дизайн сайта. Нужен полностью дизайн сайта, такие же все разделы,страницы и формы как тут: http://www.pharmcity.ru/ только изменить рисунок в шапке, логотип, не много цвета поменять. Жду от ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта на скрипте Arwshop

    Предлагаю работу по Разработке дизайна интернет магазина на скрипте arwshop и натяжке его на движек. Работаю только с профессионалами, о цене договоримся. По предоплате не работаю (есть ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка сайта sokora pvc

    $100

    Нужно будет продумать как переделать сайт www.sokora-pvc.ru Конешно нужен и реддизайн ну и правильное расположение блоков. Хочется чтобы сайт имел резиновую верстку. Все должно быть большое.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта под Дом-2.

    $100

    Требуется нарисовать дизайн сайта под теле-шоу Дом-2. Принимаю к рассмотрению так же готовые дизайны сайтов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Имеется рабочий сайт. Требуется продумать для него дизайн, а именно: 1. Главная страница. 2. Страница раздела (список статей). 4. Страница материала (статьи). Адрес сайта выдаю в ЛС. ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад