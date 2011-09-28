Переделка сайта sokora pvc

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок154 просмотра

Нужно будет продумать как переделать сайт www.sokora-pvc.ru

Конешно нужен и реддизайн ну и правильное расположение блоков.

Хочется чтобы сайт имел резиновую верстку. Все должно быть большое.

14 лет назад
sokorapvc
Алексей 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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