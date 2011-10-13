Перерисовать меню

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок156 просмотров

Здравствуйте.

Есть на сайте меню, которое уже не радует глаз и не подходит под дизайн.

Нужно нарисовать новое меню в количестве 2-3 вариантов соответственно текущему дизайну сайта.

Требования:

- скорость работы

- понимание труда верстальщика.

Пример текущего меню во прикрепленном файле.

Оплата сразу после утверждения.

Спасибо.

14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр очень быстро предложил 3 варианта меню. Оставалось только выбрать лучшее из хорошего :) Рекомендую к сотрудничеству.
Рина чëтко поставила задачу и саоевременно еë оплатила. Было очень приятно с вами работать)

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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