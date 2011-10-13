Тематика сайта: каталог светодиодных ламп Демо шаблона там: http://themeforest.net/item/express-store-premium-ecommerce-wordpress-theme/full_screen_preview/300348 Основная задача: - разработать несколько (не меньше 4) широких баннеров для заголовка - переработать идею с деревом из цоколя, как там: http://www.templatehelp.com/screenshots/27200/27255-wp-f.html?aff=sblack ...
Перерисовать меню
Здравствуйте.
Есть на сайте меню, которое уже не радует глаз и не подходит под дизайн.
Нужно нарисовать новое меню в количестве 2-3 вариантов соответственно текущему дизайну сайта.
Требования:
- скорость работы
- понимание труда верстальщика.
Пример текущего меню во прикрепленном файле.
Оплата сразу после утверждения.
Спасибо.
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