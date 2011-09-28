Создание дизайна сайта и логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки96 просмотров

Задание заключается в следующем:

Необходимо создать дизайн сайт и для него логотип.Тематика сайта- покупка-продажа авто!

СТРУКТУРА САЙТА:

-сайт будет состоять из 5 страниц,включая главную. Необходимо предоставить пример дизайна главной страницы

-на главной страницы должна быть картинка,под ней меню "главная страница","нет названия","онлайн заявка","о компании", "нет названия" и вверху сайта логотип.

-на главной странице сайта также будет большое поле,в котором мы после разместим контент и небольшое поле с графами для заявки.3-4 графы и кнопка "продолжить"

-что касается картинки: мы представляем её как набросок машины,контур.По контуру с внешней стороны пустить мелкие слова,которые связаны с авто и автокредитованием

-логотип тоже в виде наброска автомашины.

Примерные наброски сайтов я могу скинуть индивидуально на почтовые ящики.

НЕОБХОДИМ серьезный дизайн, не замыленные дизайны!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ICQ-443138877

SKYPE- anneta_yd в рабочее время, с 10-18 по москве

14 лет назад
annet-leads
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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