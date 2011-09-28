Тематика сайта: каталог светодиодных ламп Демо шаблона там: http://themeforest.net/item/express-store-premium-ecommerce-wordpress-theme/full_screen_preview/300348 Основная задача: - разработать несколько (не меньше 4) широких баннеров для заголовка - переработать идею с деревом из цоколя, как там: http://www.templatehelp.com/screenshots/27200/27255-wp-f.html?aff=sblack ...
Создание дизайна сайта и логотипа
Задание заключается в следующем:
Необходимо создать дизайн сайт и для него логотип.Тематика сайта- покупка-продажа авто!
СТРУКТУРА САЙТА:
-сайт будет состоять из 5 страниц,включая главную. Необходимо предоставить пример дизайна главной страницы
-на главной страницы должна быть картинка,под ней меню "главная страница","нет названия","онлайн заявка","о компании", "нет названия" и вверху сайта логотип.
-на главной странице сайта также будет большое поле,в котором мы после разместим контент и небольшое поле с графами для заявки.3-4 графы и кнопка "продолжить"
-что касается картинки: мы представляем её как набросок машины,контур.По контуру с внешней стороны пустить мелкие слова,которые связаны с авто и автокредитованием
-логотип тоже в виде наброска автомашины.
Примерные наброски сайтов я могу скинуть индивидуально на почтовые ящики.
НЕОБХОДИМ серьезный дизайн, не замыленные дизайны!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ICQ-443138877
SKYPE- anneta_yd в рабочее время, с 10-18 по москве
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