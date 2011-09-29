Дизайн сайта для готового шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок232 просмотра

Тематика сайта: каталог светодиодных ламп

Демо шаблона там: http://themeforest.net/item/express-store-premium-ecommerce-wordpress-theme/full_screen_preview/300348

Основная задача:

- разработать несколько (не меньше 4) широких баннеров для заголовка

- переработать идею с деревом из цоколя, как там: http://www.templatehelp.com/screenshots/27200/27255-wp-f.html?aff=sblack (разработать нечто подобное)

- разработать иконки на тему:

1. Оформление интерьеров

2. Подсветка фасадов

3. Аксессуары

4. Экономичность

5. Экологичность

6. Надежность

- разработать иконки для страниц:

1. Главная

2. Контакты

3. Акции/Специальное предложение/Опт

4. Доставка

5. Каталог

Рубрики (желательно для каждой рубрики свою иконку):

подсветка ступеней, лестниц, ниш, стен, пола

подсветка подвесных потолков

освещение офисов, магазинов (технический свет), интерьеров

освещение дорог, ангаров, АЗС

подсветка фасадов, наружных стен зданий

подсветка цокольного этажа, отмостки

подсветка растений, деревьев

подсветка витрин, барных стоек

освещение ЖКХ

аксессуары (контроллеры, блоки питания, кабели)

6. Классификатор (по производителям, мощности и др. параметрам)

7. Информация/Статьи

8. Новости

9. Где купить

10. Как купить/Оплата

11. Сертификаты

12. Карта сайта

13. Производители

WordPress
14 лет назад
fistashka1984
Екатерина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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