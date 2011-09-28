Приветствую. Необходим дизайн форума phpbb , Над форумом работали предыдущие дизайнеры - шапку сделали на отлично , а все остальное напортачили (тупо не разбирались в phpbb) ...
Дизайн сайта веб-студии
Необходимо разработать дизайн для сайта арт студии(занимаемся разработкой и продвижением сайтов)
В дизайн сайта входит:
- дизайн главной страницы
- дизайн странички портфолио
- дизайн типовой странички
- дизайн странички с тарифами на хостинг
- страничка в биллинге.
- разработка лого.
На сайте должна быть форма входа в биллинг панель(всплывающая), на всех страницах в шапке должен быть 2 e-mail и 2 телефона с флажками укр и росии. Так же три флага для переключения языков. Хотелось бы что бы на главной были лого наших клиентов.
Меню горизонтальное. Пункты меню:
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Стилистика сайта:
Коль название Арт-Карандаш то и хотелось бы чет в стилистике карандашного рисования или старого города или стилистика чикаго 1930 годов.
Надо грамотно совместить стиль старинки и новой(пестрой) графикы.
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