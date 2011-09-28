Дизайн сайта веб-студии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок282 просмотра

Необходимо разработать дизайн для сайта арт студии(занимаемся разработкой и продвижением сайтов)

В дизайн сайта входит:

- дизайн главной страницы

- дизайн странички портфолио

- дизайн типовой странички

- дизайн странички с тарифами на хостинг

- страничка в биллинге.

- разработка лого.

На сайте должна быть форма входа в биллинг панель(всплывающая), на всех страницах в шапке должен быть 2 e-mail и 2 телефона с флажками укр и росии. Так же три флага для переключения языков. Хотелось бы что бы на главной были лого наших клиентов.

Меню горизонтальное. Пункты меню:

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Стилистика сайта:

Коль название Арт-Карандаш то и хотелось бы чет в стилистике карандашного рисования или старого города или стилистика чикаго 1930 годов.

Надо грамотно совместить стиль старинки и новой(пестрой) графикы.

14 лет назад
vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров

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