Дизайн + верска форума phpbb

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок135 просмотров

Приветствую.

Необходим дизайн форума phpbb ,

Над форумом работали предыдущие дизайнеры - шапку сделали на отлично , а все остальное напортачили

(тупо не разбирались в phpbb)

Ищу опытного дизайнера который хорошо понимает phpbb

Требуется дизайн высокого уровня, проектов много.

Портфолио - обязательно.

Бюджет - 10.000 рублей

14 лет назад
gudhaild111
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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