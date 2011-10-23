Редактирование раздела.

Требуется: на http://www.bridgeinfo.ru/spec//1843/

1. Внести изображения из прикреплённого файла "оборудование", на отмеченные в тексте места.

2. Сделать и разместить на указанном в тексте месте, изображение стенда, по образцу прикреплённых файлов: "стенд"(расположение) + файл \tmpyDyY9G - этот как образец, но без претензий, можно экспериментировать.

3. Разместить инфо из прикреплённых файлов: "Общий план", "Matka 2012" под текстом на странице"Расположение объектов на общем плане". Возможно сделать их в отдельном окне, поскольку крупное изображение, с мелкими деталями.

Полагаюсь на Вашу идею.