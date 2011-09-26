Дизайн и верстка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок340 просмотров

Нужен красивый дизайн в современном стиле для развлекательного портала, что яркое веселое и жизнерадостное.

Цвета предпочтительно в светлых тонах, яркие.

Верстка в чистый HTML ли HTML5

Соблюдение кросбраузерности валидности и юзабилити.

Оплата WMZ

Срок до 14 дней не больше.

Оставляйте заявки с каждым свяжусь пообщаюсь.

HTML
14 лет назад
bita22
Вита 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$500
7 дней

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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