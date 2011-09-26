Доброго времени суток, господа фрилансеры. Ищем веб-дизайнера. С техническим заданием вы можете ознакомиться в приложении. Кого мы ищем? Действительно хорошего дизайнера. Поскольку дизайн сайта делается ...
Дизайн и верстка
Нужен красивый дизайн в современном стиле для развлекательного портала, что яркое веселое и жизнерадостное.
Цвета предпочтительно в светлых тонах, яркие.
Верстка в чистый HTML ли HTML5
Соблюдение кросбраузерности валидности и юзабилити.
Оплата WMZ
Срок до 14 дней не больше.
Оставляйте заявки с каждым свяжусь пообщаюсь.
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