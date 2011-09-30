Web-дизайн

Необходимо сделать html дизайн для страницы нашего сайта. Данная страница уже имеет определенный дизайн и в него нужно добавить дополнительную картинку. Ориентировочный пример картинки, которую нужно разработать прикреплен. Внешний вид должен гармонировать с дизайном сайта.

Тексты будут высланы. Страница сайта, на которой будет располагаться картинка, прикреплена.

Пожалуйста, оцените сроки и стоимость работы. Почта для связи [email protected].