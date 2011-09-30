Интересует оформление футера для проекта http://ebayworld.ru/. Вот что примерно должно находится в футере: - Телефоны 8(495)580-30-84 (Для Москвы, Московской области и СНГ) 8(800)505-30-84 (Звонок из регионов России бесплатный) - ...
Web-дизайн
Необходимо сделать html дизайн для страницы нашего сайта. Данная страница уже имеет определенный дизайн и в него нужно добавить дополнительную картинку. Ориентировочный пример картинки, которую нужно разработать прикреплен. Внешний вид должен гармонировать с дизайном сайта.
Тексты будут высланы. Страница сайта, на которой будет располагаться картинка, прикреплена.
Пожалуйста, оцените сроки и стоимость работы. Почта для связи [email protected].
Выбранный исполнитель
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