Требуется разработать дизайн админ панели

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка227 просмотров

Требуется разработать админ. панель для создания интернет-магазинов. Работы достаточно много, поэтому ищем дизайнера с перспективой длительного сотрудничества работы.

Пожалуйста, указывайте ваш опыт работы, ссылка на портфолио, а также контактный телефон и Skype.

14 лет назад
vadimw
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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