Дизайн сайта для личного переводчика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок123 просмотра

Нужен дизайн сайта для личного переводчика

вот что примерно нравиться http://www.free-lance.ru/users/MacSeam/viewproj.php?prjid=2607548

в таком стиле

но сайт будит для девушки

так что все должно быть красиво, элегантно в женском стиле

цвета на ваш вкус, но минимально

озвучивайте цены

14 лет назад
galinka_tolmach
Галина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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