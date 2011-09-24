Нужен дизайн сайта для личного переводчика

вот что примерно нравиться http://www.free-lance.ru/users/MacSeam/viewproj.php?prjid=2607548

в таком стиле

но сайт будит для девушки

так что все должно быть красиво, элегантно в женском стиле

цвета на ваш вкус, но минимально

озвучивайте цены