Дизайн сайта компании изготовителя искусственного камня. Компания изготавливает искусственный камень, тротуарную плитку, фонтаны, вазоны, камины и др. Дизайн будет натягиваться на joomla По структуре хотелось бы что то похожее на http://www.tegastroy.ru/index.php
Дизайн сайта для личного переводчика
Нужен дизайн сайта для личного переводчика
вот что примерно нравиться http://www.free-lance.ru/users/MacSeam/viewproj.php?prjid=2607548
в таком стиле
но сайт будит для девушки
так что все должно быть красиво, элегантно в женском стиле
цвета на ваш вкус, но минимально
озвучивайте цены
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Требуется разработка дизайна сайта, в стиле web 2.0 (тени активных элементов, тени при наведении, увеличенные заголовки и др. атрибуты стиля) социального сервиса, на подобие http://www.formspring.me. Задача дизайнера проработать основной макет страницы и элементы интерфейса ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
К среде требуется нарисовать дизайн-концепцию главной страницы. Есть прототип в виде блок-схем и несколько примеров сайтов, которые нравится. Концепция для интернет-магазина ювелирных украшений. Концепция оплачивается в любом случае, даже если в работу принята не ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
Нужен дизайн для интернет-магазина необычных подарков Дардаркин.рф, и верстка шаблона для shop-script. Дизайн должен вызывать эмоции, ощущение праздника. Есть готовый персонаж, исходники предоставим. Много графики не надо, красивая интересная шапка и мелкие ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищем дизайнера на отрисовку главной и всех типовых страниц интернет-магазина галантереи. Работать нужно по уже готовому прототипу (axure). Пожелания по дизайну прилагаются. Прототип вышлем на почту. Срок – 5 дней. Ждем ваших условий/расценок.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработка дизайна ИМ + лого. Бюджет скромный, предлагайте Ваши цены.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Под стили одноклассников и мой мир нужно http://dl.dropbox.com/u/12671261/vkontakte_clone/index.htm аналог такого таблицу с заголовком текстом формой и кнопкой 8$ по фактуДизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Приглашаем к сотрудничеству удаленных дизайнеров на по-проектную оплату. Пожелания к кандидатам: 1) Срок выполнения стандартного макета от 2-4 дней 2) Стоимость разработки стандартного макета от ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно украсить/оформить сайт english-5.ru используется joomla 1.5 шаблон playlearn ( http://www.cms.prombiznes.com/component/k2/item/205-bt-playlearn.html ) контент(тексты, логотип, и какие то изображения) уже есть..он на сайте. 1. Хотелось бы ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Общая задача: подготовка тематического дизайна для сайта агентства недвижимости в Болгарии. Методика: ревизуализация имеющегося шаблона. Работу можно увидеть в портфеле исполнителя. Тип проекта: сайт-визитка с каталогом. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад