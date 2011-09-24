Дизайн сайта интернет-магазина по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки267 просмотров

Ищем дизайнера на отрисовку главной и всех типовых страниц интернет-магазина галантереи. Работать нужно по уже готовому прототипу (axure). Пожелания по дизайну прилагаются. Прототип вышлем на почту. Срок – 5 дней.

Ждем ваших условий/расценок.

14 лет назад
rapa_nui
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа c фотошоп

    Под стили одноклассников и мой мир нужно http://dl.dropbox.com/u/12671261/vkontakte_clone/index.htm аналог такого таблицу с заголовком текстом формой и кнопкой 8$ по факту

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $100

    Приглашаем к сотрудничеству удаленных дизайнеров на по-проектную оплату. Пожелания к кандидатам: 1) Срок выполнения стандартного макета от 2-4 дней 2) Стоимость разработки стандартного макета от ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно красиво оформить сайт joomla

    Здравствуйте! Нужно украсить/оформить сайт english-5.ru используется joomla 1.5 шаблон playlearn ( http://www.cms.prombiznes.com/component/k2/item/205-bt-playlearn.html ) контент(тексты, логотип, и какие то изображения) уже есть..он на сайте. 1. Хотелось бы ...

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватно для Ананьев Матвей (MatArt). Дизайн АН.

    $100

    Общая задача: подготовка тематического дизайна для сайта агентства недвижимости в Болгарии. Методика: ревизуализация имеющегося шаблона. Работу можно увидеть в портфеле исполнителя. Тип проекта: сайт-визитка с каталогом. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет сайта

    Был заказан макет у дизайнера, который пропал и соответственно не выполнил задание (прилагается макет который был сделан и по которому отписаны ниже замечания). В макет необходимо внести следующие правки. Дополнительные материалы будут высланы ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо нарисовать одностраничный дизайн сайта

    $250

    Задача: Создание одностраничного дизайна веб-сайта. Вся необходимая информация, которая должна содержаться на сайте имеется. В приложении файл с кратким описанием сайта + архив с фотографиями (фото пока не все). ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта по аренде квартир

    Основные ориентиры по дизайну – www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com Требуется создать русскоязычный аналог, но с немного другой спецификой, чем у указанных сайтов. Подробности в прикрепленном файле, ТЗ по дизайну еще будет уточняться. ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад