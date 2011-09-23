Необходимо нарисовать одностраничный дизайн сайта

Задача:

Создание одностраничного дизайна веб-сайта.

Вся необходимая информация, которая должна содержаться на сайте имеется.

В приложении файл с кратким описанием сайта + архив с фотографиями (фото пока не все).

Пример сайта: http://www.vitamin-abc.ru/

К дизайну требования: не перегружено графикой, информативно, аккуратно

При работе пожалуйста учитывайте, что люди работающие в этом бизнесе не слишком искушены в сайтах, их главные критерии: выглядит симпатично, легко найти нужную информацию, а так же МАКСИМАЛЬНО юзабельно, чтобы все было в логичной и понятной структуре.

В файле "Одна страница" указан ассортимент товаров - http://files.etherway.ru/B1F6D

http://files.etherway.ru/ECA69 - Фото товара

От Вас необходима подача 2-х вариантов разных концепций. полностью доработанных.

Срок 2 дня, к понедельнику все должно быть готово.