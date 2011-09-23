Основные ориентиры по дизайну – www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com Требуется создать русскоязычный аналог, но с немного другой спецификой, чем у указанных сайтов. Подробности в прикрепленном файле, ТЗ по дизайну еще будет уточняться. ...
Необходимо нарисовать одностраничный дизайн сайта
Задача:
Создание одностраничного дизайна веб-сайта.
Вся необходимая информация, которая должна содержаться на сайте имеется.
В приложении файл с кратким описанием сайта + архив с фотографиями (фото пока не все).
Пример сайта: http://www.vitamin-abc.ru/
К дизайну требования: не перегружено графикой, информативно, аккуратно
При работе пожалуйста учитывайте, что люди работающие в этом бизнесе не слишком искушены в сайтах, их главные критерии: выглядит симпатично, легко найти нужную информацию, а так же МАКСИМАЛЬНО юзабельно, чтобы все было в логичной и понятной структуре.
В файле "Одна страница" указан ассортимент товаров - http://files.etherway.ru/B1F6D
http://files.etherway.ru/ECA69 - Фото товара
От Вас необходима подача 2-х вариантов разных концепций. полностью доработанных.
Срок 2 дня, к понедельнику все должно быть готово.
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