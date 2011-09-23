Требуется создать дизайн для мобильной версии сайта по книгам на движке DLE 8.3. Необходимо следующее: 1. Нарисовать дизайн главной с краткими новостями, полной новости, страницы автора книги с его книгами(идентичная главной), страницы серии ...
Дизайн главной страницы сайта
1. Дизайн (приближенный к сайту http://woodenhouses.ecobiz.com.ua/)
на шапке расположенны 2 коттеджа а так же главные гзделия заказника (подобно http://megafasad.com/price.html)
Название на шапке: "Навесы"
I. Кованые перила
II. забор
III. навес для входа
IV. ворота
V. калитка
VI. беседка (ковка)
VII. навес для авто !!! главный продукт (может быть вместе с воротами 3ddd.ru)
VIII. перила дя балкона
IX. павильен для басейна
Каждое изделие обозначается текстовой надписью (на примре http://megafasad.com/price.html)
4. Структура сайта (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua) состоит из горизонтального и вертикального(лівого) меню;
- Горизонтальное: Меню: Главная :: о компании :: новости :: материалы :: прайс :: контакты (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)
- Вертикальное: все названия из п. 3 (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)
- Новости - выводятся на главную 3 новостей в центральный блок (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)
- В правой колонке галерея "лучшие работы" + этот же пункт есть в левом меню (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)
- Блок: «В процесе работы»: выводится слева под каталогом (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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