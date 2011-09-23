Дизайн главной страницы сайта

1. Дизайн (приближенный к сайту http://woodenhouses.ecobiz.com.ua/)

на шапке расположенны 2 коттеджа а так же главные гзделия заказника (подобно http://megafasad.com/price.html)

Название на шапке: "Навесы"

I. Кованые перила

II. забор

III. навес для входа

IV. ворота

V. калитка

VI. беседка (ковка)

VII. навес для авто !!! главный продукт (может быть вместе с воротами 3ddd.ru)

VIII. перила дя балкона

IX. павильен для басейна

Каждое изделие обозначается текстовой надписью (на примре http://megafasad.com/price.html)

4. Структура сайта (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua) состоит из горизонтального и вертикального(лівого) меню;

- Горизонтальное: Меню: Главная :: о компании :: новости :: материалы :: прайс :: контакты (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)

- Вертикальное: все названия из п. 3 (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)

- Новости - выводятся на главную 3 новостей в центральный блок (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)

- В правой колонке галерея "лучшие работы" + этот же пункт есть в левом меню (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)

- Блок: «В процесе работы»: выводится слева под каталогом (так как на http://woodenhouses.ecobiz.com.ua)