Приватный проект для Гожая Ольга (olechka_dumka)

Спасибо, Дмитрий, за приятное сотрудничество! Очень рада такому заказчику: составлено четкое ТЗ (человек знает что хочет получить в результате), хорошее отношение в ходе работы. Работать было легко и непринужденно! Оплата сделана как договаривались: в полном объеме и вовремя. Всем рекомендую! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!