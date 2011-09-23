Создать очень яркий и привлекательный дизайн и портфолио, для сайта студия-онлайн.рф
Оформление аккаунтов соцсети.
Требуются дизайнер для оформления аккаунтов и групп в основных социальных сетях.
Опыт работы обязателен. Пишите свои условия работы.
Работы у нас много. Нужны стабильные и постоянные люди.
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