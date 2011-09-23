Оформление аккаунтов соцсети.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок215 просмотров

Требуются дизайнер для оформления аккаунтов и групп в основных социальных сетях.

Опыт работы обязателен. Пишите свои условия работы.

Работы у нас много. Нужны стабильные и постоянные люди.

14 лет назад
Sirius8
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров