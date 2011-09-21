Небольшой редизайн сайта

Добрый день!

Имеется старый дизайн сайта: twiu.ru/d4o

Имеется новый дизайн главной страницы сайта: twiu.ru/eu5

Имеется понимание новой структуры сайта и расположения элементов на ней: twiu.ru/eu4

Но необходимо "отшлифовать" страницы. На примере этой страницы:

1. быть может подумать над улучшением вида меню

2. подумать над оформлением правого меню

3. "причесать" центральную часть.

Пишите пожалуйста стоимость работы над этой страницей.

Подобных страниц этого сайта будет порядка 8-10 штук.

В случае успешной работы, с радостью предложим постоянные доработки этого сайта + нескольких других.

Спасибо за внимание!