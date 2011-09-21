Доброе время суток! У меня блог на вордпрес, тема есть, дизайн есть, нужно ручное вмешательство знающего человека, требуется доделать сайдбар, и убрать некоторые оплошности в теме. Что именно - в личной переписке, бюджет и сроки - обговорим. Плачу через вебмоней. Связаться со мной можно через емеил: [email protected]