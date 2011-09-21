Ищем дизайнера для создания портала в стиле веб 2.0, легким, лаконичным, не перегружены, но с различными "сочными" элементами дизайна, как иконки, градиентное меню и т.д. Будет около 7-10 страниц. ...
Доделать сайдбар
Доброе время суток! У меня блог на вордпрес, тема есть, дизайн есть, нужно ручное вмешательство знающего человека, требуется доделать сайдбар, и убрать некоторые оплошности в теме. Что именно - в личной переписке, бюджет и сроки - обговорим. Плачу через вебмоней. Связаться со мной можно через емеил: [email protected]
Заявки фрилансеров
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