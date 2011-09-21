Приватный проект для Дунаковского Михаила

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

Нарисовать дизайн для http://mydiet.com.ua/

14 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$150
1 день
Охеренный дизайнер. Буду обращаться еще!
Отличный результат совместной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

jostik
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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