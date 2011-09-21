Пишите, пожалуйста, цену за: - несложное редактирование имеющегося шаблона-темы (с вашим исходником); - изготовление "более уникального" шаблона-темы; - примеры. Интересует только WordPress. Заявки оставлять только в ...
Нарисовать дизайн и логотип
Компания занимается продажей детских игрушек и развивающего инвентаря для малышей.
Требуется сделать дизайн сайта интернет-магазина:
есть пример желаемого внешнего вида(другой проект компании на том-же движке), необходимо лишь поменять цветовые решения и логотип.
возможность сделать еще и верстку приветствуется
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищем дизайнера для создания портала в стиле веб 2.0, легким, лаконичным, не перегружены, но с различными "сочными" элементами дизайна, как иконки, градиентное меню и т.д. Будет около 7-10 страниц. ...Дизайн сайтов85 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нарисовать дизайн для http://mydiet.com.ua/Завершен14 лет назад
- $15
Есть вот такой сайт http://16.vip.z8.ru/ Ему нужно нарисовать фон, фон должен быть в стиле вот этого значка Универсиады (см. приложение), но без узнаваемой "розочки". Предпочтение отдам ...Закрыт14 лет назад
- $600
Требуется работа под ключ: создание дизайна, верстка шаблона и доработка скрипотов для интернет-магазина на движке shop-script. Движок уже куплен и установлен, при необходимости предоставим доступ. ТЗ в приложении. По дизайну - ...Завершен14 лет назад
Нужен редизайн сайта агентства недвижимости. Текущий сайт – domcons.ru/ Дизайн был прост, и явно неактуален, к тому же новые подразделы перестали нормально умещаться, компоноваться на странице, поэтому хочется современный дизайн в информационном стиле, ...Закрыт14 лет назад
- $500
Необходима разработка дизайна сайта и логотипа с последующей интеграцией со SLAED CMS 5.0 Pro. Отдельно разработка дизайна и интеграция не рассматриваются. Интересны предложения от тех, кто сможет выполнить весь объем работы. Стоимость работ обсуждаема.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мы создали баннерные места и хотели бы сделать красивый jpeg файл страницы с презентацией этих рекламных мест. Есть в psd исходник страницы. Но его немного надо доработать + врезать ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день ! Необходимо разработать дизайн сайта. Уровень дизайна - примерно как на http://awstudio.kz/portfolio.php?section=4&category=109 Приступить нужно сегодня. В приложении бриф. Срок - 3 дня.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Собственно нужен редизайн сайта http://www.ayashi-sport.ru Жду заявок. Бюджет тоже потом обозначим. Тема: амуниция для восточных единоборств!Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад