Необходимо сделать шапку для сайта familytravels тчкru Размер 960*108 Тематика - туризм. Просто но со вкусом. Оплата ЯД или WMR. Сделать нужно сегодня. Без предоплаты. Оплата после утверждения. ...
Нужен новый дизайн для сайта
Есть сайт, он совсем убогий по моему, нужно оживить, нужен дизайн, 2 варианта.
http://glogist.ru - это тот самый сайт.
Если есть вопросы, задавайте.
Пишите в аську 482853787 или скайп viprub4ik
Бюджет 2000руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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