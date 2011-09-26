Нарисовать 2 страницы сайта

Отличное чувство цвета. Превосходный вкус. Идею проекта хватает на лету! Много толковых советов по стилю (особенно о том, как делать НЕ нужно) Остался очень доволен работой, доброжелательностью и терпением ))) Обязательно буду еще сотрудничать. И вам советую!