Нарисовать 2 страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок270 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо нарисовать две страницы сайта.

Шапка есть, нужно сделать грамотную компоновку основного контента.

На одной будут фотографии (галерея), на другой текстовая информация с маленькими картинками для оживления страницы.

Предпочтение отдам тем, кто пришлет превью.

Исходник и эскиз лежат здесь:

http://dl.dropbox.com/u/175305/files.zip (3 МБ)

14 лет назад
Lab9
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

InnerHeavy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$40
3 дня
Отличное чувство цвета. Превосходный вкус. Идею проекта хватает на лету! Много толковых советов по стилю (особенно о том, как делать НЕ нужно) Остался очень доволен работой, доброжелательностью и терпением ))) Обязательно буду еще сотрудничать. И вам советую!
Очень доволен совместным опытом работы. Можно сказать, Алексей — «идеальный работодатель в вакууме»: наличие четкого брифа, постоянная обратная связь и дружелюбная манера общения. Хотелось бы в будущем еще работать с этим человеком.

Заявки фрилансеров

InnerHeavy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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