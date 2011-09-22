Дизайн сайта интернет-магазина, тематика спорт товары. Сайт выполнен на CMS WebAsyst. Ссылка на сайт http://www.era-sporta.ru/ Достаточно html шаблона, внедрять будем сами.

По цветовой гамме и структуре ориентируйтесь на данный сайт http://www.vashmatrass.ru/

Хотелось бы иметь красивую шапку в тематике спорта, чтобы человеческие глаза радовались))

Слева каталог, на главной странице список горячих товаров с возможностью добавления сразу в корзину.

Так же хотелось бы иметь крупную корзину, на видном месте, вверху как на сайте http://www.vashmatrass.ru/

Интересуют сроки 1-3 дня.