Разработка дизайна для магазина парфюмерии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок326 просмотров

Техническое задание отправлю на ваш E-mail.

Требуется опытный специалист.

Задание не легкое!

14 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Deswrite
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
Опять полностью доволен выполненной работой Дмитрия. Идеи, креатив, ответственность - все эти качества относятся к Дмитрию на 100%.
С Дмитрием работать одно удовольствие! Предельно ясно ставит задачу, которую необходимо выполнить, также очень радует своевременная оплата. Всегда на связи, разговор идет приятно и легко. Что же еще сказать Господа? Одним словом, молюсь о длительном и взаимовыгодном сотрудничестве)

Заявки фрилансеров

Deswrite
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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