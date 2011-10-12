Здравствуйте! Кусок шаблона выложен в скриншоте. Этот шаблон нужно переделать в тему для сайта на тему азартных игр. Нужен человек с опытом работы в CMS DLE. Интересует цена вопроса ибо 100500 миллионов я не готов ...
Разработка дизайна для магазина парфюмерии
Техническое задание отправлю на ваш E-mail.
Требуется опытный специалист.
Задание не легкое!
Выбранный исполнитель
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