Готов купить красивый макет в psd + верстка в html табличная. Размер по диагонали 1200-1220 , темы: космонавтика, туризм, новости, спорт(футбол , спортивные новости), История, природа , интерьер(можно по мебели , ...
Сделать редизайн сайта
Нужен редизайн сайт.
вот сайт донор - asperainfo.ru с него взять шапку и фон левый, правый и подвал.
правый блок - удалить.
кнопки слева не нужны.
верхние кнопки меню должны раскрывать другие подкотегории.
верхние кнопки - должны быть кнопочками.
резиновый диз.
редизайн вот для этого сайта - aromatoils.ru
редизайн, верстка и замена старого дизайна на новый.
СМС - МодХ
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