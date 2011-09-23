Сделать редизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок260 просмотров

Нужен редизайн сайт.

вот сайт донор - asperainfo.ru с него взять шапку и фон левый, правый и подвал.

правый блок - удалить.

кнопки слева не нужны.

верхние кнопки меню должны раскрывать другие подкотегории.

верхние кнопки - должны быть кнопочками.

резиновый диз.

редизайн вот для этого сайта - aromatoils.ru

редизайн, верстка и замена старого дизайна на новый.

СМС - МодХ

14 лет назад
Pretenziynet
Станислав 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет в psd + верстка в html табличная

    $50

    Готов купить красивый макет в psd + верстка в html табличная. Размер по диагонали 1200-1220 , темы: космонавтика, туризм, новости, спорт(футбол , спортивные новости), История, природа , интерьер(можно по мебели , ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта

    $100

    Нужно разработать дизайн для сайта. В качестве информационного прототипа служит сайт http://literia.ru Для простоты, считайте, что это задание - редизайн указанного сайта. В данном конкурсе определяется победитель, который представит наиболее ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта для агентства юридических услуг

    Нужен дизайн сайта для агентства юридических услуг. Пожелания: в шапке должна быть картинка по теме, цвет фона бежевый. Менюшка многоуровневая, можно сделать одну менюшку сверху(для первого уровня), другую сбоку(для второго) или верхнуюю java ...

    Java
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оформление аккаунтов соцсети.

    $50

    Требуются дизайнер для оформления аккаунтов и групп в основных социальных сетях. Опыт работы обязателен. Пишите свои условия работы. Работы у нас много. Нужны стабильные и постоянные люди.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Уникализация шаблона (CMS DLE)

    Здравствуйте! Кусок шаблона выложен в скриншоте. Этот шаблон нужно переделать в тему для сайта на тему азартных игр. Нужен человек с опытом работы в CMS DLE. Интересует цена вопроса ибо 100500 миллионов я не готов ...

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $100

    Дизайн сайта интернет-магазина, тематика спорт товары. Сайт выполнен на CMS WebAsyst. Ссылка на сайт http://www.era-sporta.ru/ Достаточно html шаблона, внедрять будем сами. По цветовой гамме и структуре ориентируйтесь на данный сайт http://www.vashmatrass.ru/ ...

    HTMLWebasyst
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад