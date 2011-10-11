Разработка дизайна для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок739 просмотров
#1$100

Нужно разработать дизайн для сайта.

В качестве информационного прототипа служит сайт http://literia.ru

Для простоты, считайте, что это задание - редизайн указанного сайта.

В данном конкурсе определяется победитель, который представит наиболее привлекательный шаблон дизайна в графическом виде.

Обязательно наличие портфолио с аналогичными или схожими работами.

Победителю будет поручено разработать :

1. Дизайн и верстку главной страницы сайта и типовой внутренней страницы;

2. Дизайн и верстку типовых блоков для информации (таблицы, ленты и т.д. См Литерию);

3.1 Программировать ничего не надо.

3.2 Уточнение того, что должен будет включать дизайн будет после выбора исполнителя.

3.3 Сильных отличий от прототипа не предполагается.

Оплата указана за полностью выполненную работу (участие в конкурсе, выполнение п.1 и п.2 с учетом всего п.3 )

14 лет назад
Obelchenko
Михаил 
54 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Победитель конкурса

inDigest
Игорь 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
14 лет назад
#1
Работать с Юрием понравилось. При решении задачи он проявил себя как грамотный специалист, адекватный человек и организатор. В итоге задача была решена, как я считаю, в лучшем виде.
Михаил точно знает что ему нужно и очень четко формулирует задания. Так что работа с Михаилом принесла только удовольствие. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

inDigest
Игорь 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
14 лет назад
#1