Разработка дизайна для сайта

# 1 — $ 100

Нужно разработать дизайн для сайта.

В качестве информационного прототипа служит сайт http://literia.ru

Для простоты, считайте, что это задание - редизайн указанного сайта.

В данном конкурсе определяется победитель, который представит наиболее привлекательный шаблон дизайна в графическом виде.

Обязательно наличие портфолио с аналогичными или схожими работами.

Победителю будет поручено разработать :

1. Дизайн и верстку главной страницы сайта и типовой внутренней страницы;

2. Дизайн и верстку типовых блоков для информации (таблицы, ленты и т.д. См Литерию);

3.1 Программировать ничего не надо.

3.2 Уточнение того, что должен будет включать дизайн будет после выбора исполнителя.

3.3 Сильных отличий от прототипа не предполагается.

Оплата указана за полностью выполненную работу (участие в конкурсе, выполнение п.1 и п.2 с учетом всего п.3 )