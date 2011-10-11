Нужен дизайн сайта для агентства юридических услуг. Пожелания: в шапке должна быть картинка по теме, цвет фона бежевый. Менюшка многоуровневая, можно сделать одну менюшку сверху(для первого уровня), другую сбоку(для второго) или верхнуюю java ...
Разработка дизайна для сайта
Нужно разработать дизайн для сайта.
В качестве информационного прототипа служит сайт http://literia.ru
Для простоты, считайте, что это задание - редизайн указанного сайта.
В данном конкурсе определяется победитель, который представит наиболее привлекательный шаблон дизайна в графическом виде.
Обязательно наличие портфолио с аналогичными или схожими работами.
Победителю будет поручено разработать :
1. Дизайн и верстку главной страницы сайта и типовой внутренней страницы;
2. Дизайн и верстку типовых блоков для информации (таблицы, ленты и т.д. См Литерию);
3.1 Программировать ничего не надо.
3.2 Уточнение того, что должен будет включать дизайн будет после выбора исполнителя.
3.3 Сильных отличий от прототипа не предполагается.
Оплата указана за полностью выполненную работу (участие в конкурсе, выполнение п.1 и п.2 с учетом всего п.3 )
Победитель конкурса
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