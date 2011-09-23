Дизайн сайта для агентства юридических услуг

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Закрыт18 заявок243 просмотра

Нужен дизайн сайта для агентства юридических услуг.

Пожелания: в шапке должна быть картинка по теме, цвет фона бежевый. Менюшка многоуровневая, можно сделать одну менюшку сверху(для первого уровня), другую сбоку(для второго) или верхнуюю java -менюшку (сразу для первого и второго уровня)

Разделы сайта:

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- юридические

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- риэлторские

- подраздел 1

- подраздел 2

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Java
14 лет назад
Ural-it
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

skoort
Арсен 
34 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$120
7 дней

Заявки фрилансеров

skoort
Арсен 
34 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад