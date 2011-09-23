Требуются дизайнер для оформления аккаунтов и групп в основных социальных сетях. Опыт работы обязателен. Пишите свои условия работы. Работы у нас много. Нужны стабильные и постоянные люди.
Дизайн сайта для агентства юридических услуг
Нужен дизайн сайта для агентства юридических услуг.
Пожелания: в шапке должна быть картинка по теме, цвет фона бежевый. Менюшка многоуровневая, можно сделать одну менюшку сверху(для первого уровня), другую сбоку(для второго) или верхнуюю java -менюшку (сразу для первого и второго уровня)
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