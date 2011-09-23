Макет в psd + верстка в html табличная

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки192 просмотра

Готов купить красивый макет в psd + верстка в html табличная.

Размер по диагонали 1200-1220 , темы: космонавтика, туризм, новости, спорт(футбол , спортивные новости), История, природа , интерьер(можно по мебели , ремонту и отделке ), рыбалка, автомобили

От вас принскрин, цена и аська , можно просто написать в аську три668767три9 , ориентировочная цена от 600 до 1500 рублей за работу .

Возможно дальнейшее сотрудничество.

HTML
14 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров