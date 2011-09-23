Готов купить красивый макет в psd + верстка в html табличная.

Размер по диагонали 1200-1220 , темы: космонавтика, туризм, новости, спорт(футбол , спортивные новости), История, природа , интерьер(можно по мебели , ремонту и отделке ), рыбалка, автомобили

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