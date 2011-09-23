Выполнить дизайн главной страницы сайта. ТЗ передано лично Давыденко Валерию.
Дизайн для 2-х сайтов.
Всем добрый вечер.
На данный момент требуется дизайн для 2-х сайтов - один будет сайт запчастей для бытовой техники, второй будет по тепловому и климатическому оборудованию.
ТЗ выбранному исполнителю(ям) отправлю, желательно встреча вживую.
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