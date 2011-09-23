Дизайн и вёрстка мобильной версии сайта DLE

Требуется создать дизайн для мобильной версии сайта по книгам на движке DLE 8.3.

Необходимо следующее:

1. Нарисовать дизайн главной с краткими новостями, полной новости, страницы автора книги с его книгами(идентичная главной), страницы серии с книгами(также идентичная главной), страницы со списком авторов и серий(тэгов).

2. Сверстать его и натянуть на DLE 8.3, либо же просто сверстать валидно, тогда сам постараюсь натянуть его.

Жду ваших предложений