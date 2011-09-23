Дизайн сайта по аренде квартир

Основные ориентиры по дизайну – www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com

Требуется создать русскоязычный аналог, но с немного другой спецификой, чем у указанных сайтов. Подробности в прикрепленном файле, ТЗ по дизайну еще будет уточняться. Пока идет предварительный выбор исполнителей по проекту. Присылайте ссылки на ваши портфолио, и ориентиры по срокам разработки и по стоимости.