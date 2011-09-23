Разработка дизайна сайта для Интернет-Магазина одежды, ТЗ имеется.
Дизайн сайта по аренде квартир
Основные ориентиры по дизайну – www.wimdu.ru, www.airbnb.com, www.homeaway.com
Требуется создать русскоязычный аналог, но с немного другой спецификой, чем у указанных сайтов. Подробности в прикрепленном файле, ТЗ по дизайну еще будет уточняться. Пока идет предварительный выбор исполнителей по проекту. Присылайте ссылки на ваши портфолио, и ориентиры по срокам разработки и по стоимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
1. Дизайн (приближенный к сайту http://woodenhouses.ecobiz.com.ua/) на шапке расположенны 2 коттеджа а так же главные гзделия заказника (подобно http://megafasad.com/price.html) Название на шапке: "Навесы" ...Закрыт14 лет назад
Требуется создать дизайн для мобильной версии сайта по книгам на движке DLE 8.3. Необходимо следующее: 1. Нарисовать дизайн главной с краткими новостями, полной новости, страницы автора книги с его книгами(идентичная главной), страницы серии ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн сайта согласно ТЗ по ссылкам в личных сообщенияхЗавершен14 лет назад
Дизайн сайта ресничек.Завершен14 лет назад
Всем добрый вечер. На данный момент требуется дизайн для 2-х сайтов - один будет сайт запчастей для бытовой техники, второй будет по тепловому и климатическому оборудованию. ТЗ выбранному исполнителю(ям) отправлю, желательно встреча вживую.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Выполнить дизайн главной страницы сайта. ТЗ передано лично Давыденко Валерию.Завершен14 лет назад
Не могу на своём юкоз сайте сделать чтоб вместо стандартной "No image yet" появлялась моя картинка. Сайт shoppp.orgДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужен редизайн сайт. вот сайт донор - asperainfo.ru с него взять шапку и фон левый, правый и подвал. правый блок - удалить. кнопки слева не нужны. верхние кнопки меню должны раскрывать ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Готов купить красивый макет в psd + верстка в html табличная. Размер по диагонали 1200-1220 , темы: космонавтика, туризм, новости, спорт(футбол , спортивные новости), История, природа , интерьер(можно по мебели , ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад