Работа c фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок239 просмотров

Под стили одноклассников и мой мир нужно

http://dl.dropbox.com/u/12671261/vkontakte_clone/index.htm

аналог такого

таблицу с заголовком текстом формой и кнопкой

8$ по факту

14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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