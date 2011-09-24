Приглашаем к сотрудничеству удаленных дизайнеров на по-проектную оплату. Пожелания к кандидатам: 1) Срок выполнения стандартного макета от 2-4 дней 2) Стоимость разработки стандартного макета от ...
Работа c фотошоп
Под стили одноклассников и мой мир нужно
http://dl.dropbox.com/u/12671261/vkontakte_clone/index.htm
аналог такого
таблицу с заголовком текстом формой и кнопкой
8$ по факту
Заявки фрилансеров
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